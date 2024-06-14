Bilecik’te kasten yaralama, işyeri ve kurumdan hırsızlık yaparak 5 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince başta işyeri ve kurumdan hırsızlık yaparak 5 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı. Şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube tarafından ’Kayıp şahıs’ olduğu anlaşılırken, Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde bir işyerinden maddi değeri 10 bin TL laptop ve çeşitli malzemelerin çalınması, Ertuğrulgazi Mahallesi’nde bir işyerinden 2 bin TL çalınması, İsmetpaşa Mahallesi’nde bir evden yaklaşık olarak maddi değeri 15 bin TL cep telefonu ve gram altın çalınma olaylarına karıştığı tespit edildi. Şüpheli şahıs Hırsızlık Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince alınan ifadesinin ardından Bilecik Adliyesine sevk edildi. Şahıs 3 adet hırsızlık suçundan tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Öte yandan yapılan aramada çalıntı malzemelerin bir kısmı ele geçirilerek sahibine teslim edileceği bildirildi.