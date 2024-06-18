Bilecik’te çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen süne ile mücadele amacıyla ‘Süne Nimf Sürvey’ çalışmaları için talimat verildi.

Bilecik’te Mayıs ayıyla birlikte başlayan süne mücadelesi çerçevesinde ’3. Aşama olan Nimf Sürveyi Kontrolleri’ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik ekiplerince hububat alanlarında sürdürülüyor. Çiftçiler bir yandan da süne konusunda bilgilendiriliyor. Bu sene Mayıs ayı itibari ile ortaya çıkan ve çifçtilerin korkulu rüyası olan süne ile mücadelede Tarım ve Orman İl Müdürlüğü üreticileri yalnız bırakmıyor. Çalışmaların devam edeceği bildiriliyor.