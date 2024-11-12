Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kurulan Gümrük Müdürlüğü’nün gümrükleme işlemlerini gerçekleştirebilmesi amacıyla ihtiyaç duyduğu tır parkı ve gümrük kantarı, Bilecik İl Özel İdaresi tarafından inşa edilerek hizmete açıldı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yeni gümrükleme alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve ilk tırın mühürleme işlemini gerçekleştirerek Bilecik’e hayırlı olması temennisinde bulundu. Bilecik İl Özel İdaresi’nin Bozüyük-Pazaryeri Şantiyesi alanında yer alan ve 80 ton kapasiteye sahip kantar, gümrüklenecek araçların ağırlık ölçüm işlemlerini yapabileceği öğrenilirken, gümrük alanı, detaylı güvenlik izleme sistemi ve elektronik kapılarla donatılarak gümrük standartlarına uygun hale getirildiği ve gümrükleme işlemlerinin daha hızlı, güvenli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi sağlanacağı bildirildi. Yeni gümrükleme alanı, Bilecik ve çevresindeki ticaret faaliyetlerine önemli katkılar sunması bekleniyor.