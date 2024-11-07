Tarım şehri Bilecik’te hasat mevsimi tüm canlılığıyla devam ederken, Osmaneli ilçesinde zeytin hasadı etkinliği düzenlendi.

Bilecik, sahip olduğu 82 farklı tarım ürünü çeşidi ile ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. 17 bin 500 dekarlık alanda yetiştirilen 2 bin 500 ton zeytin, şehrin tarımsal gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, zeytin hasadında yaptığı konuşmada Bilecik’in tarım alanındaki başarısını vurgulayarak, şehrin verimli topraklarının zengin ürün çeşitliliği sunduğunu belirtti. Vali Aygöl, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Bilecik, yalnızca ülkemizin değil, dünyanın da gıda güvenliğine katkı sağlayabilecek potansiyele sahip. Zeytin, burada yaşayan vatandaşlarımız için hem bir geçim kaynağı hem de kültürel bir değer. Amacımız, tarımsal üretimi artırırken çiftçilerimizin refahını da yükseltmek. Tarımda sağladığımız bu başarılarla Bilecik’in adını daha da duyurmayı hedefliyoruz. Tarım sektörüne verdiği değerle öne çıkan Bilecik, yalnızca tarımsal üretimiyle değil, tarıma dayalı sanayiye de katkı sağlıyor. 82 farklı ürün çeşidinin hasadı, çiftçilerimizin emeklerinin önemini bir kez daha hatırlatarak Bilecik’in tarım sektöründeki gelişimini gözler önüne seriyor. Emeği geçen tüm çiftçilerimize teşekkür ediyor, bereketli ve kazançlı bir hasat diliyorum.”

Tarla Sahibi Süleyman Özet ise, Vali Aygöl’e 5 yıldır kuraklık olduğundan zeytin üretiminde verimin düştüğünü söyleyerek, artan maliyetlerinde kendilerini etkilediğini dile getirdi.