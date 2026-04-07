Bilecik Valiliği tarafından zirai don uyarısı yapıldı.

Bilecik Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda önümüzdeki Çarşambayı Perşembeye bağlayan geceden itibaren il genelinde hafif zirai don riski bulunduğu bildirildi. Açıklamada, zirai don tehlikesinin Cumartesi gününe kadar etkili olmasının beklendiği belirtilerek, özellikle üretici ve çiftçilerin başta olmak üzere ilgili kişi ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Valilik, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.