Türkiye’nin zeytin sektöründeki tanınmış markalarından BAKTAT Zeytincilik, mali kriz nedeniyle konkordato talep etti. Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket için 3 aylık geçici mühlet kararı alarak koruma sürecini resmen başlattı.

İcra işlemleri durduruldu

Mahkeme kararıyla birlikte şirket aleyhine yeni icra takipleri başlatılamayacak, mevcut işlemler ise askıya alındı. Ayrıca, ihtiyati haciz ve diğer tedbir uygulamaları da geçici olarak durduruldu.

Faaliyetler devam edecek

Şirketin üretiminin aksatmaması amacıyla makine ve ekipmanların işletmede kalmasına izin verildi. Ayrıca, bankaların hesaplara bloke koymasının önüne geçildi.

Kritik tarih: 1 Temmuz

Konkordato sürecinde şirketin tüm işlemleri komiser heyeti denetiminde yürütülecek. 1 Temmuz 2026’da yapılacak duruşmada, BAKTAT için kesin mühlet kararı verilip verilmeyeceği netleşecek.