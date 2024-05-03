Bilecik’te oynanan Amatör Lig maçında hakem hataları nedeniyle rakip takım 45. dakikada sahadan çekilirken, maç sonunda yaşanan olaylarda polisin copladığı ve biber gazı sıktığı 14 taraftar hastanelik oldu.

Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off Ligi’nde şampiyonluk adayı iki takım Söğütspor ile 1308 Osmaneli Belediyespor müsabakası dün Söğüt İlçe Stadı’nda oynandı. Maç öncesi Söğütspor taraftarının Osmaneli deplasmanında yaşanan olaylar sonrası bu maçın güvenlik önemli günlerce konuşulurken, güvenliğin yetersiz kalması gözlerden kaçmadı. Maç öncesi Söğütspor taraftarların yaktıkları meşale ve içtikleri su ve meşrubat şişelerini sahaya atmaları 1308 Osmaneli Belediyespor teknik heyeti tarafından tepkiyle karşılandı. Maçın 38. dakikasına 1-0 önde giren deplasman ekibi maçın 45. dakikasında 2-1 geriye düşünce 1308 Osmaneli Belediyespor teknik heyeti, maçın orta hakemi Gökhan Keskin’e tepki göstererek takımı sahadan çekti. Ardından soyunma odasında giden orta hakemi Gökhan Keskin ve yardımcıları sağlı sollu dizilen futbolcular alkışla protesto ederek, soyunma odasına gönderdiler.

Takviye kuvvet beklediler

1308 Osmaneli Belediyesporlu futbolcular ve taraftarlar yaklaşık 2 buçuk saat stat dışında kendilerini bekleyen Söğütspor taraftarlarından koruması için Bilecik’te takviye kuvvet beklediler. Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün etkisiz ve yetersiz kaldığı maç sonunda Bilecik’ten gelen takviye kuvvet sonrası futbolcular ve taraftarlar stattan çıkabildi. Ertuğrulgazi Türbesi önüne gelindiğinde Söğütsporlu taraftarlar 1308 Osmaneli Belediyespor futbolcular ve taraftarlarını taşıyan otobüslerin camları kırdı. Ardından otobüslerden inen taraftarları emniyet cop kullanarak etkisiz hale getirmeye çalışırken, çevik kuvvet ekiplerinin biber gazıyla müdahalesi olayları iyice tetikledi. Bu esnada taraftar ve emniyet karşı karşıya gelirken, 10’u biber gazından etkilenen 14 taraftar hastanelik oldu.

Söğütsporlu bir taraftar, tedavi gördüğü Söğüt İlçe Devlet Hastanesinden Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

ASKF’ya tepki

1308 Osmaneli Belediyespor teknik heyeti ve futbolcular, Osmaneli’ne dönerken Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu önüne gelerek, hakem hataları yüzünden bir açıklama yapmak istedi. Bu talebe Bilecik emniyeti tarafından izin verilmezken, burada da ufak bir tartışma yaşandı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ise, olaylarla ilgili adli ve idari soruşturmanın başladığını açıkladı.