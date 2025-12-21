Bu paylaşımların son örneği TikTok’ta yayımlanan bir video oldu. Görüntülerde, bir grup genç kızın namaz ibadetini alaycı bir biçimde canlandırdığı dikkat çekti.

Videoda, ibadete uygun olmayan kıyafetlerle namaz kılıyormuş gibi yapan gençlerin mimik ve tavırlarıyla ibadetle dalga geçtiği, çekimin sonunda ise kahkaha attıkları görüldü.

Kısa sürede farklı sosyal medya platformlarında da yayılan video, çok sayıda kullanıcıdan tepki aldı. Sosyal medyada görüş bildiren birçok kişi, dini değerlerin bu tür içeriklerle küçümsenmesine karşı daha duyarlı olunması gerektiğini ifade etti.