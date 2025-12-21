Kurşunlu’da uzun yıllar sonra ev sahipliği yapılan organizasyona mahalle halkı ve taraftarlardan yoğun destek geldi.

Altyapıya verdiği önemle dikkat çeken sarı-siyahlı Kurşunluspor, çalışmalarını aralıksız sürdürürken bu karşılaşma ile genç sporcularına önemli bir maç deneyimi kazandırdı.

Kurşunlu’da uzun yıllar sonra ev sahipliği yapılan karşılaşma, Kurşunlu camiası ve Kurşunlu Mahallesi için de ayrı bir anlam taşıdı. Dostluk ve fair-play ruhu içerisinde geçen müsabakada, Kurşunlu camiası ve taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.

Hazırlık maçının, altyapı futbolunun gelişimi ve genç sporcuların kazanımı açısından verimli geçtiği ifade edildi.

