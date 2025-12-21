Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

10. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın pasında topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunda top ağlarla buluştu. 1-0

33. dakikada Lucas Torreira’nın pasında ceza sahası içi sol çaprazdan Barış Alper Yılmaz’ın yaptığı vuruşta kaleci Andreas Gianniotis topu kornere çeldi.

37. dakikada Leroy Sane’nin derinlemesine pasında Yunus Akgün, ceza sahası içi sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Andreas Gianniotis meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında ceza alanı içi sağ çaprazda Barış Alper Yılmaz pasını Yunus Akgün’e bıraktı. Yunus’un ceza sahası içi sağ tarafından yaptığı ortada, arka direkte Rolland Sallai’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

54. dakikada Yunus Akgün’ün ara pasında topla buluşan Mauro Icardi, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Andreas Gianniotis meşin yuvarlağı kurtardı.

82. dakikada Attila Szalai’nin kendi yarı alanında hatalı pasında araya giren Yunus Akgün, pasını Gabriel Sara’ya çıkardı. Sara, ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

86. dakikada sağ taraftan Gabriel Sara’nın kullandığı köşe atışında, ön direkte Barış Alper Yılmaz’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanı dışına gitti.

88. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın pasında topla buluşan Mauro Icardi, rakiplerini geçip penaltı noktası solundan sağ alt köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0

Stat: RAMS Park

Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Salih Mazlum

Galatasaray: Günay Güvenç, Rolland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Arda Ünyay dk. 86), Lucas Torreira (Kaan Ayhan dk. 90+2), İlkay Gündoğan (Gabriel Sara dk. 73), Leroy Sane (Gökdeniz Gürpüz dk. 90+2), Yunus Akgün (Ahmed Kutucu dk. 86), Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi

Yedekler: Batuhan Şen, Yusuf Demir, Yusuf Sağhan Kahraman, Ege Araç, Cihan Akgün

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Jhon Espinoza, Nicolas Opoku, Attila Szalai, Godfried Frimpong, Fousseni Diabate, Atakan Müjde (Yusuf Barası dk. 72), Cem Üstündağ, Mamadou Fall (Ali Yavuz Kol dk. 72), Pape Gueye (Kubilay Kanatsızkuş dk. 64)

Yedekler: Şant Kazancı, Oğuzhan Efe Yılmaz, Taylan Utku Aydın, Emre Taşdemir, Emirhan Yiğit, Berkay Muratoğlu, Yasin Eratilla

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Yunus Akgün (dk. 10), Gabriel Sara (dk. 82), Mauro Icardi (dk. 88) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Gabriel Sara (Galatasaray), Emre Belözoğlu, Jhon Espinoza (Kasımpaşa)