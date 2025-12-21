Yeşil-beyazlı ekip, Süper Lig tecrübesiyle öne çıkan kanat oyuncusu Halil Akbunar’ı kadrosuna kattığını kamuoyuna duyurdu. Böylece Bursaspor, devre arasındaki ilk transferini resmen açıklamış oldu.

Son olarak ikas Eyüpspor forması giyen ve uzun yıllar Süper Lig’de mücadele eden Halil Akbunar’ın transferi, camiada heyecan yarattı. Deneyimli futbolcunun takıma önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Halil Akbunar kimdir?

9 Kasım 1993’te İzmir’de doğan Halil Akbunar, futbola Balçova İdman Yurdu altyapısında başladı. Ardından Antalyaspor ve Göztepe altyapılarında gelişimini sürdürdü. Profesyonel kariyerine Göztepe’de adım atan Akbunar, sarı-kırmızılı ekipte uzun süre forma giyerek kulübün Süper Lig’e yükselmesinde ve ligde kalıcı olmasında kilit roller üstlendi.

Hızı, bitmeyen enerjisi ve asistleriyle dikkat çeken oyuncu, 2015-2016 sezonunda Elazığspor’da kiralık olarak görev aldı. 2022 yılında kariyerinde ilk kez yurt dışına açılan Halil Akbunar, Belçika temsilcisi Westerlo’ya transfer oldu. Daha sonra Türkiye’ye dönen deneyimli kanat oyuncusu, Eyüpspor’la sözleşme imzaladı ve Pendikspor forması da giydi.

Milli takım kariyerinde U19 ve U20 seviyelerinde görev alan Halil Akbunar, 2021 yılında A Milli Futbol Takımı formasını da terletti. Asıl mevkisi sağ kanat olan, 1.70 boyundaki futbolcu sol ayağını kullanıyor.