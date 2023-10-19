İnegöl Bosna Hersek Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Fikret DOYAN, Alija İZZETBEGOVİÇ vefat yıldönümü ile açıklamada bulundu.

Doyan'ın açıklamasında satır başları şöyle;



Bosna Hersek Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in 20. Ölüm yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Aliya’nın cesaretli duruşu sayesinde Bosna halkının kaderinin değiştiğini belirten Başkan DOYAN , “Aliya, kendi tarihinin ve değerlerinin çok farkında, Batı coğrafyasının içerisinde İslamiyet’i anlamaya, anlatmaya çalışmış ve tüm hayatını bu değerlere bağlı olarak yaşamış bir liderdir. Bu inançlı bir duruşun, milletini ardına alarak hayallerini nasıl gerçekleştirebildiğinin yakın çağdaki en büyük örneğidir.” dedi

Bosna halkının Aliya önderliğinde, tüm dünyaya karşı, bir savaş yürüttüğünü ifade eden Başkan DOYAN “Kardeşimiz Bosna halkı, özgürlüğün kendileri için ölümden öte olduğunu her gün binlerce şehit vererek göstermiştir.



Vatan millet din sevgisini BOSNA halkına aşılamış olan bilge kral Aliya’nın tüm idealleri bugün Avrupa’nın kalbinde bağımsız bir Bosna Hersek Cumhuriyeti olarak yaşamaktadır. Vefatının sene-i devriyesinde bir kez daha rahmet ve hürmetle anıyoruz” dedi.



İnegöl Bosna Hersek Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Adına Başkan Fikret DOYAN