3. Lig 1. Grupta mücadele eden İnegöl temsilcisi Kafkasspor, Murat Endes'ten boşalan teknik Direktörlüğe son olarak 52 Orduspor'u çalıştıran Yavuz İncedal’ı getirdi.

Geçtiğimiz sezon şampiyon olarak ilk defa 3. Ligde mücadele eden Kafkasspor, sahasında Edirnespor’a 2-0 mağlup olmasının ardından Murat Endes ile yollarını ayırmıştı. Yönetim Şaban Yıldırım, Necati Erkmen, Zafer Şentürk ve Yavuz İncedal ile görüşüyordu. Yönetim kurulu yeni teknik adam konusunda nihai bir karara vararak 52 Orduspor'u çalıştıran Yavuz İncedal ile el sıkıştı.

YAVUZ İNCEDAL KİMDİR?

25 Ağustos 1961 Konya Ereğli doğumlu olan 62 yaşındaki teknik direktör, 52 Orduspor’u çalıştırdı.

İncedal’ın kariyeri boyunca görev aldığı takımlar şöyle sıralandı:

Bartınspor, Konya Endüstrispor, 68 Yeni Aksarayspor, Tokatspor, Tarsus İdman Yurdu, Dardanelspor, Şanlıurfaspor, Eskişehirspor, Konyaspor, Konya Şekerspor, Elazığspor, Gümüşhanespor, Erzurumspor, Çorum Belediyespor, Darıca Gençlerbirliği, Sakaryaspor, Kozan Belediyespor, Aydınspor, Niğdespor, Nazilli Belediyespor, Adıyamanspor, Düzce Cam Spor, Güneş Holding Çankaya Spor F.K. ve 52 Orduspor FK.