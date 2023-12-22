Tabii ki biyolojik bir dokunun baskısını yapmak, tahmin edeceğiniz üzere mekanik bir parça oluşturmaktan çok daha karmaşık bir işlemdir. Canlı dokuları başarılı bir şekilde oluşturabilmek için, büyüme faktörleri ve çevresindeki yapılara ihtiyaç duyan hücre katmanlarını dikkate almak gerekir. Şüphesiz en karmaşık kısmı ‘’Hücrelerin büyümesi nasıl sağlanacak?’’ sorusu…

Gerekli Ek Malzemeler

Biyo Mürekkepler yaşamaya ve büyümeye uygun koşullarda kullanılmalıdır, bu sebeple ortam vücut sıcaklığını aşmamalı. Moleküler yapının temelinde kullanılmak üzere biyopolimer jel veya hidrojel de kullanılmakta.

Biyotinlerin ortak bileşenleri arasında bulunan kollajen ve hyaluronik asit, vücutta bulunan aktif moleküller ve aljinat gibi maddeler, sudaki deniz yosunlarından rafine edilmiş bir biyopolimer içerir. Doğru hücre yapısı oluşturmak, hücrelerin birbirine yapışmasına, birbirleriyle iletişim kurmasına ve farklı hücre türlerine dönüşebilmesine yardımcı olur.

Potansiyel Gerçekten Büyük!

Biyo-baskı çok yeni bir alan olmasına karşın şu ana kadar alınan sonuçlar umut verir cinsten. Birkaç farklı hücre türüne dönüşme potansiyeline sahip kök hücreler, kırıkları ve eklem yaralanmalarını onarmak ve kemik/kıkırdak oluşturmak için kullanılabiliyor.

Avustralyalı araştırmacılar, sağlık görevlileri için yeni ilaçları test etmelerine ve şizofreni gibi sinirsel bozuklukları incelemelerini sağlayan bir ‘’yapay beyin’’ oluşturmak için biyo-baskı yönteminde nöral hücreleri kullandılar. Bunun yanında ABD’deki tıp bilimcileri ise, implantasyon için doğru büyüklük, güç ve fonksiyona sahip kulak, kas ve kemik yapıları üretebilen bir biyo-baskı cihazı ortaya çıkardılar.

Biyo-baskının en temel amaçlarından biri karaciğer, böbrek veya kalp gibi işleyen canlı iç organlar üretmektir. İnsanlık olarak hastanın kendi kök hücrelerini kullanarak hasta dokusuyla uyumlu organları oluşturabilirsek şayet, organ bağışçısı beklemek tarihe karışacak! Geldiğimiz noktada, bilim insanlarının ve sağlık camiasının bunun gerçekleşeceğine inancı günden güne artıyor.

Biz de bu konuyla ilgili olumlu gelişmelerin devam etmesini temenni ediyoruz.