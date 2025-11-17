Kocaeli’de 21-23 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Kocaeli Bilişim Fuarı’nın tanıtım toplantısı yapıldı. "Yapay Zeka" temasıyla teknoloji tutkunlarını ağırlayacak fuarda, operatörlerin desteğiyle Kocaeli’de ilk kez 5G teknolojisinin kullanılacağı açıklandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenecek Kocaeli Bilişim Fuarı’nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Fuarın; Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası, ticaret odaları, MARKA ve Bilişim Vadisi iş birliğiyle gerçekleştirileceğini belirten Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Murat Sandalcı, "45 oturumda yaklaşık 124 konuşmacı katılacak. Fuarda; yapay zekadan eğitime, spora tıbbi bilimlere, eğitime, müziğe varıncaya kadar birçok konu panel ve panalistlerin katılımıyla moderasyonlu toplantılarda konuşuluyor olacak. Aynı zamanda tüm bu oturumlardan çıkan çıktılar kitaplaştırılmak suretiyle gelecek nesillere de aktarılıyor olacak" dedi.

"Kocaeli’de ilk kez 5G kullanımı uygulanacak"

Sandalcı, fuarda yerel ve ulusal düzeyde 95 firmanın yer alacağını ifade ederek, çeşitli atölye çalışmalarının da yapılacağını vurguladı. Sandalcı, operatörlerin desteğiyle fuarda yeni teknolojilerin sunulacağını vurgulayarak, "İşin gizemini ve seyrini bozmamak adına çok söylemek istemiyorum ama Kocaeli’de ilk 5G deneyimi, operatörlerinde verdiği destekle Kocaeli Bilişim Fuarı’nda halkımızın hizmetine sunulmuş olacak" ifadelerini kullandı.

"Geçen yıl 30 bini aşkın ziyaretçi ağırlandı"

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut ise Kocaeli’nin dijital dönüşümde lider şehirlerden biri olduğunu vurguladı.

Geçen yıl 30 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladıklarını hatırlatan Bulut, şöyle konuştu:

"Yapay zekadan mobiliteye, siber güvenlikten eğitim teknolojilerine uzanan geniş içeriğiyle fuar, 3 gün boyunca sektörün nabzını tutacak. Fuarımızın en değerli tarafı ise Kocaeli’nin sergilediği örnek iş birliği ruhudur. Kocaeli Fuarcılık A.Ş. ortakları; Büyükşehir Belediyemiz, ticaret odalarımız ve sanayi odamıza ek olarak üniversitelerimiz, Bilişim Vadisi ve Kalkınma Ajansının güç birliği sayesinde fuar, kentin kurumsal kapasitesini en üst düzeyde yansıtan ortak bir üretim modeli haline geldi. Bu dayanışma, Kocaeli’nin dijital dönüşümde neden Türkiye’nin lider şehirlerinden biri olduğunun en güçlü göstergesidir."

"100 yıllık firmaların önüne geçtiklerini görmüş olduk"

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da teknoloji şirketlerinin yükselişine dikkati çekerek, "Bilişim teknolojilerinin önemini hepiniz zaten biliyorsunuz. Geçtiğimiz son 20 yıla bakarsak, 20 yıl önceki hiçbir dünya ekonomi sıralamasında olmayan şirketlerin bugün ilk 10’da olduğunu görüyoruz. Bilişim teknolojileri vasıtasıyla 100 yıllık firmaların önüne geçtiklerini görmüş olduk. Geçen yıl 30 binin üzerinde bir ziyaretçi almıştık. Bu hedefimiz biraz daha fazlası, umarım olacaktır" diye konuştu.

Toplantıya, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, KOÜ Genel Sekreteri Mustafa Eren ve Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü Önder Başkaya da katıldı.

Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenecek fuarda, 95 ulusal ve uluslararası firma stant açacak. Organizasyonda; bilişim, sanayi, eğitim, akıllı şehircilik, siber güvenlik ve hukuk gibi başlıklarda 45 oturum gerçekleştirilecek. Alanında uzman 124 konuşmacının yer alacağı panellerin çıktıları, fuar sonrasında kitaplaştırılarak kaynak haline getirilecek. Startuplar ile yatırımcıları buluşturacak etkinlikte, Teknofest ve NASA gibi yarışmalarda dereceye giren gençler de projelerini sergileme imkanı bulacak.