OpenAI, Elon Musk'ın xAI şirketinin ticari sırlarını çalmakla suçladığı bir dava ile karşı karşıya kalmıştı. Açılan davada ana konu xAI şirketinden ayrılan yapay zeka mühendisi Xuechen Li'nin OpenAI'a geçtiği ve buraya şirketin sırlarını taşıdığıydı. Li, xAI şirketine 2024 yılında katılmış ve Grok ile ilgili geliştirmeler yapmaya yardım etmiş. Ancak Li, OpenAI'dan iş teklifi alıyor ve xAI'de olan milyonlarca dolarlık hissesini de satıyor. Hal böyle olunca ortalık karışmıştı. Li, iş teklifi almadan önce hisselerini sattığını söylese de xAI, OpenAI'a geçen çalışanı için dava açmıştı.

xAI'ya göre eski çalınları ticari sırların çalınması, haksız rekabet yaratılması ve xAI’ın iş ilişkilerine kasıtlı şekilde zarar verilmesi gibi sebeplerle suçluydu. Suçlamaya göre OpenAI yalnızca Li’yi değil, aynı zamanda ticari sırları beraberinde götüren iki eski xAI çalışanını da bünyesine katmış.

Her ne kadar ortalık bu şekilde karışsa da ABD Bölge Yargıcı Rita F. Lin konunun sadece tek bir kişiyle alakalı olmadığına hükmederek davayı reddetti. Kararda, xAI'nin şikayetinin "OpenAI tarafından herhangi bir usulsüzlüğe işaret etmediğini" ve bunun yerine listelenen tüm usulsüzlükleri "yaklaşık aynı zamanda OpenAI'ye geçen" sekiz eski çalışanına atfettiğini aktardı.