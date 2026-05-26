Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verdiği “mutlak butlan” kararı, ana muhalefet partisinde yönetim krizine neden oldu.

Mahkemenin Özgür Özel yönetimini görevden uzaklaştırarak genel merkez yönetimini yeniden Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine bırakmasının ardından siyaset gündemi hareketlenirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den dikkat çeken bir adım geldi.

ÖZGÜR ÖZEL'E BAYRAM TEBRİĞİ

Kurban Bayramı tebrikleri için telefonun başına geçen Bahçeli, listeye mahkeme kararıyla koltuğu sarsılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel’i de yazdı.

Öte yandan Devlet Bahçeli’nin, CHP’de yaşanan "mutlak butlan" depremi ve ardından gelişen tarihi kaos üzerine taraflara çok kritik bir çağrıda bulunacağı açıklanmıştı.