"Binbir Surat" lakaplı zanlı, Fatih'teki telefon dükkanlarına girerek çok sayıda mağazanın telefonlarını çaldı ve güvenlik güçleri tarafından tutuklandı. Soygun anları kameralara yansırken, daha öncede 5 davadan aranan şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Fas uyruklu H.L., Aksaray’da telefon satan dükkanlara girerek birçok dükkandan telefon çaldı. Şahıs, dükkan görevlisiyle önce kısa süre sohbet ettikten sonra çalışanın arkasını dönmesiyle telefonları çalıp koşarak dükkanlardan uzaklaştı. Esnaflar arasında “Binbir Surat” lakaplı olarak tanınan şahıs, bölgede görev yapan Fatih Şehit Tevfik Fikret Erciyes Polis Merkezi Amirliğine bağlı çarşı ve mahalle bekçilerinin yoğun takip ve çalışmaları sonucunda Fatih’de yakalandı. 5 olaydan dolayı aranması bulunan H.L, işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.