Bingöl-Muş ve şehirlerarası karayolunda oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle araç sürücülerini çileden çıkardı. Araç sürücüleri ise çalışmasının bitirilmemesine isyan etti.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl-Muş ve Şehirlerarası karayolunda oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle araç sürücülerini çileden çıkardı.

Araç sürücüleri ise çalışmasının bitirilmemesine isyan etti. Uluslararası yol konumunda olan Lojistik ağları aksatıyor.

Trafiğin yoğun olduğu saatlerde kilometrelerce araç kuyruğu oluşuyor. Çalışmaya aylar öncesinde başlamasına rağmen bir türlü mesafe katedilemedi. Her gün trafik kazalarının meydana geldiği yolda şu ana kadar çok sayıda vatandaş yaralandı ve onlarca araçta hasar oluştu.

Kazaların ardından yol tamamen kilitlenerek adeta bir çileye dönüşüyor.

Sürekli aynı firmalara verilen yol ihalesi ilgili kurumlarca da denetimleri yapılmıyor.

Yolun kalitesiz bir şekilde yapılması, her yıl yeniden yol yapım çalışmasına sebebiyet vererek vatandaşın sırtına her anmayla yük bindiriyorlar. Siyasiler ise yoldaki çalışmaların takibini yapmayarak duruma duyarsız kalıyor.