Bursa’nın Gemlik ilçesinde emniyet ekipleri son dönemde 1 kilo 280 gram uyuşturucu madde ve 85 hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 42 kişiden 8 kişi tutuklandı.

Bursa’da Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının desteği ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik birimlerinin hummalı çalışmaları aralıksız sürüyor. Son dönemde yapılan uyuşturucu ile mücadele kapsamında 42 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılarla birlikte 1 kilo 280 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, yapılan aramalarda da 85 adet uyuşturucu hap bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan adli işlemlerin ardından Gemlik Adliyesinde çıkartılan zanlılardan 8’i tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderilirken, diğer zanlılar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Emniyet kaynakları, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız olarak devam ettiğini ifade ederek, ekiplerin günün her saati ilçe genelinde mahkeme izni ile çeşitli uygulamalarla çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.