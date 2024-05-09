Nilüfer Belediyesi’nin organizasyonuyla bu sene 22.kez gerçekleştirilen Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri’nde spor müsabakaları devam ederken, diğer bir yandan da düzenlenen etkinliklerle her yaştan insan, şenliğe ortak oluyor. Şenliklerin renkli buluşmalarından biri olan okul öncesi eğitim şenliğine, bu sene de geniş katılım oldu.

Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri’ndeki gün boyu devam eden şenliğe, 28 okuldan bin 365 öğrenci katılım sağladı. Alanda kurulan oyun istasyonları ve yarışma parkurlarında keyifli vakit geçiren çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. Kostümlü çizgi film karakterlerinin şenlik ortamını renklendirdiği günde, çocuklar gönüllerince eğlendi. Halat çekme, mandal ağacı gibi çeşitli oyunlarla ve şişme oyun parkında eğlenceli anlar yaşayan çocuklar, survivor parkurunda ise görevi tamamlamak için birbirleriyle yarıştı.