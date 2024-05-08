Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Marmara Belediyeler Birliği Başkanı oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı duyuruyla atamayı kamuoyuna duyurdu.

MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ NEDİR?

Türkiye'de yerel yönetimlerin gelişimine öncülük eden Marmara Belediyeler Birliği (MBB), 1975 yılından bu yana demokratik yerel yönetim hareketinin ivme kazanmasına katkı sağlıyor. Belediyelerin yetki ve kaynaklarının artırılması, çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir şehircilik anlayışının benimsenmesi gibi önemli konularda öncü bir rol üstlenen MBB, Türkiye'nin ilk belediyeler birliği olarak bölgesel ölçekte faaliyet gösteriyor.

MBB, çevre yönetimi, kentleşme, göç ve sosyal uyum, yerel diplomasi, yerel kalkınma, şehir teknolojileri ve inovasyon gibi alanlarda yerel yönetimlerin kurumsal kapasitelerini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu amaçla, yönetsel, finansal ve hukuksal danışmanlık sağlayarak belediyelere destek oluyor ve eğitim hizmetleri sunuyor. Ayrıca, bilimsel çalışmaları destekleyen MBB, ilgili paydaşları bir araya getiren organizasyonlar ve toplantılar düzenleyerek sektöre katkıda bulunuyor.

Merkezi İstanbul'da bulunan Marmara Belediyeler Birliği, 190'tan fazla belediyenin üyesi konumunda. Bu üyeler arasında Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova gibi 11 ilde faaliyet gösteren 6'sı büyükşehir belediyesi bulunuyor. MBB, bu geniş coğrafi kapsamıyla Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yerel yönetimlerin işbirliği ve koordinasyonunu sağlamaya devam ediyor.