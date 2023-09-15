Ziraat Türkiye Kupası ön eleme maçında bu Pazar günü oynanacak olan 12 Bingölspor-Hakkari Zapspor maçının bilet ücretleri açıklandı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Şehir Stadyumu’nda 17 Eylül Pazar günü saat 14:30’da yapılacak karşılaşma için biletler 20 TL’den satışa sunuldu.

Biletler, Şehir Stadyumu önündeki gişelerden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından satılacak.

Öte yandan 14-15 Ekim tarihlerinde başlayacak olan Bölgesel Amatör Lig (BAL) müsabakalarına girişin ücretsiz olacağı da duyuruldu.

12 Bingölspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, maçın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) talimatları gereği bilet satışının yapılacağı ve bilet fiyatının 20 TL olarak belirlendiği belirtildi.