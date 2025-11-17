İstanbul’da ‘gıda zehirlenmesi’ iddiasıyla Böcek ailesinden anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetmiş, baba Servet Böcek ise yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, yaptığı açıklamada baba Servet Böcek’in hayatını kaybettiğini belirtti. Güner, "Fatih’te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Böcek ailesinde 2 evladımız ve annelerinin ardından baba Servet Böcek de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden aile fertlerine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Olayla ilgili soruşturmamız titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA