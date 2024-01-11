Bilecik’te bugün fırınlar ve pastaneler kandil simidi almak için vatandaşlarla dolup taşarken, tanesi 8 liraya satılan kandil simidi fiyatına vatandaşlar tepki gösterdi.

Bilecik’te Regaip Kandili nedeniyle fırınlar ve pastaneler kandil simidi hareketliği yaşandı. Vatandaşlar aldıkları kandil simidinin fiyatını ödemek için kasaya geldiklerinde 10’lu pakete 80 TL ödeyince adeta şok oldular. Vatandaşlar bunun fırsatçılık olduğunu ve yetkilerin denetim yapması gerektiğini belirttiler.

Bu arada yetkiler, kandil simidin herhangi bir tarifesi olmadığını, serbest piyasadan ücretlendirildiğini söylediler.

Öte yandan Bilecik kent merkezinde 200 gram ekmek 7 liradan satılıyor.