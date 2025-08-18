İznik'te Göllüce - Aydınlar arası sahil kenarında park halinde bulunan bir karavan, gece yarısı eşyaları ile birlikte alev almaya başladı. Son günlerde devam eden orman yangınlarından dolayı vatandaş panik yaşadı. Bölgeye hemen ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangının tüpten kaynaklandığı iddia edilirken, karavanın kime ait olduğu bilinmiyor. Yaralanan olmazken, jandarma da soruşturma başlattı