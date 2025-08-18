Bu kapsamda bazı esnaflar işletmelerinin önüne pankartlar asarak, 1 günlük gelirlerini Gazze’ye ulaştırmak üzere İHH İnegöl Temsilciliği’ne teslim edeceklerini açıkladı. İşletme sahipleri, İnegöl’deki diğer esnafların da bu projeye destek vermesi gerektiğini ifade ederek, mazlumlar için el birliği yapılması noktasında güç birliğinin gerekliliğine dikkat çekti.

Terörist İsrail zulmü altında kalan ve resmen açık hava cezaevine çevrilen Gazze’de insanlık dramı yaşanmaya devam ediyor. Ülke genelinde olduğu gibi İnegöl’de de bölgeye yardımlar kısmen sürerken, Gazzeli Müslümanlara bir destek de İnegöllü esnaflardan geldi. İnegöl’deki bazı esnaflar işletmelerinin önüne pankartlar asarak, bir günlük gelirlerini Gazzeli mazlumlara ulaştırması için İnegöl İHH Temsilciliğine teslim edileceğini açıkladı.

Esnafların desteği nedeni ile İnegöl İHH Temsilciliği Başkanı Turgay Demir ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, esnafları ziyaret etti.

3 GÜNLÜK GELİRİMİZİ GAZZE’YE BAĞIŞLAMAK İSTEDİK

Ziyaret kapsamında projeye destek veren esnaflardan Nurettin Uslu, şu ifadeleri kullandı:

“Gazze’de durumlar çok kötü. İnsanlar, çocuklar bombalar altında can veriyor. Bizim elimizden gelen şeyler var. Dua ediyoruz ama sadece dua etmek ile olmuyor. Bizler de karar verdik, bir günlük gelirimizi Gazze’ye bağışlamak istedik. İnşallah iyi olur. Ben diğer esnaflara da çağrıda bulunuyorum. Hepsinin bu projeye, bu yardım projesine destek vermesini rica ediyorum” dedi.

İNEGÖL’ÜN ESNAFLARINA DESTEK YAKIŞIR

Kendisine ait işletmenin önüne destek pankartı açarak projeye destek veren Erdal Kaydı isimli esnaf ise, İHH İnegöl Temsilciliğine teşekkür ederek,

“Orada yaşanan bir zulüm var. Durumlar kötü. Esnaflar olarak bizde elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Bizler de 1 günlük gelirimizi Gazze’ye bağışlama kararı aldık. İnegöl’ün esnaflarına bu yakışır. Herkesin bu projeye destek vermesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

ESNAFLARA TEŞEKKÜR

Son olarak açıklamalarda bulunan İnegöl İHH Temsilciliği Başkanı Turgay Demir ise,

“Gazze bizim ana gündemimiz olmalı diye daha önce de demeç vermiştik. Bu kapsamda esnaflarımız ile bir yardım kampanyası başlattık. Bu noktada esnaflarımız bir günlük gelirlerini Gazzeli mazlumlara ulaştırmak istiyor. Ben esnaflarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu projenin daha da büyüyerek diğer esnaflarımızın da bu projeye destek vermelerini bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan 1 günlük gelirlerini Gazze’ye bağışlama kararı alan esnaflar, yardım stantlarının ise 3 gün boyunca işletmelerinde kalmasını talep etti. Durumu memnuniyet ile karşılayan İnegöl İHH Temsilciliği, esnaflara teşekkür etti.