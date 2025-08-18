Nilüfer Belediyesi, yaz akşamlarını kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyor. Ağustos ayı boyunca her pazar Pancar Deposu’nda gerçekleşen açık hava sinema gösterimleri, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

10 Ağustos Pazar akşamı "Ördeklerin Göçü" filmiyle başlayan etkinlikler, 17 Ağustos’ta Atlas+ grubunun konseri ve hemen ardından gösterilen "Bursa Bülbülü" filmiyle sürdü.

Türk müziğinin sevilen parçalarını özgün yorumlarıyla seslendiren Atlas+ grubu, sahnedeki performanslarıyla izleyicilerden tam not aldı.

Konserin ardından sinema keyfi, yönetmenliğini Hakan Algün’ün üstlendiği, senaryosunu Ata Demirer’in yazdığı, başrollerinde Ata Demirer, Cem Gelinoğlu ve Özge Özacar’ın yer aldığı "Bursa Bülbülü" filminin gösterimi yapıldı. 1980’lerde Bursa’da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapan Cengiz’in kaset çıkarma hayalini mizahi bir dille anlatan film, izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Etkinliği Nilüfer Belediye Meclis Üyesi İrfan Özer de takip etti.

Pancar Deposu’nda gerçekleşen açık hava sinema gösterimleri, 24 Ağustos Pazar akşamı "Mufasa: Aslan Kral" filmiyle sürecek. Etkinlik serisi, 31 Ağustos Pazar günü gösterilecek "Atatürk 2" filmiyle sona erecek.