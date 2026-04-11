Su fiyatlarında devasa artışlar yaşanıyor. Hem pet şişe hem damacana su fiyatlarıOrtadoğu'daki savaşın da etkisiyle yüzde 40 zamlandı.

Şubat ayında raflarda 26,00 Türk Lirası (TL) seviyesinde görülen 5 litrelik pet şişe sular, mart ayı ortasında 29,50 TL’ye, bugün yapılan son güncellemelerle ise 36,00 TL’ye yükseldi.

Son bir buçuk ayda 5 litrelik su yüzde 38,45 oranında zamlandı. Bu zammın ardından gözler damacana su fiyatlarına çevrildi. Damacana sular da yaşanan artışlardan nasibini aldı.

300 LİRAYA YAKLAŞTI

Damacana su fiyatları da son bir ayda yüzde 40 civarında zamlandı. 150 ile 250 lira arasında değişen damacana sularda artık fiyatlar 205 liradan başlıyor. 19 litrelik bir damacana suyun fiyatı 280 liraya kadar çıkıyor.

Hayat pahalılığı ile boğuşan milyonlar için artık temel ihtiyaç olan su daha da erişilemez bir noktaya ulaştı