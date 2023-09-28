Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Kümeevler mevkiinde son günlerde artan asayiş olaylarını önlemek amacıyla polis ekiplerince sabah saat 05.00 sıralarında resmi sivil yaklaşık 70 polisin katıldığı operasyon düzenlendi. Operasyonda birçok hırsızlık olayının failleri olduğu iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde birçok hırsızlık olayının failleri olduğu iddia edilen 2 zanlıya yönelik polis ekiplerince şafak operasyonu düzenlendi. Operasyon süresince ev aramalarına Bağlık Mahalle Muhtarı Tahsin Akgün de eşlik etti. Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü asayiş, çocuk büro, trafik ve TEM şube ekiplerinin katıldığı şafak operasyonunda ilçedeki birçok hırsızlık olayının failleri olduğu iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, Çerkezköy Devlet Hastanesi’ndeki sağlık muayenelerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, operasyon sonrası mahallede hayat yeniden normale döndü.

Çocuklara polis şefkati

Operasyonu 5 komiser, sivil resmi 65 polisle mahallede takip eden İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel’in talimatıyla polislerin özellikle küçük çocuklara karşı sıcak yaklaşımları ve onlarla olan samimi diyalogları dikkatlerden kaçmadı.