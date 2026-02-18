Casper tarafından yapılan açıklamaya göre, günlük kullanımda mobilite arayan bireysel kullanıcılara yönelik geliştirilen Nirvana X650 ile kurumsal kullanıma yönelik tasarlanan Nirvana X750 modeli farklı donanım seçenekleriyle piyasaya sunuldu.

Güçlü donanım seçenekleri

Casper Nirvana X650 modeli; 13. Nesil Intel Core i7 13620H, Intel Core i5 13420H, Intel Core i3 1315U ve Series 2 Intel Core 5 210H işlemci seçenekleriyle satışa sunuluyor. Cihazda 8GB’tan 64GB’a kadar DDR5 4800MHz RAM ve 500GB’tan 2TB’a kadar M.2 SSD PCIe 4.0 depolama seçenekleri bulunuyor. PCIe 4.0 teknolojisine sahip SSD’lerin 6400MB/s okuma ve 5000MB/s yazma hızına ulaşabildiği bildirildi.

Ekran ve tasarım özellikleri

Nirvana X650’de 15.6 inç FHD IPS ekran (45% NTSC renk gamı, 250 NIT parlaklık) yer alıyor. 180 derece açılabilen ekran yapısına sahip cihazın ağırlığı 1.6 kg, kalınlığı ise 19.2 mm olarak açıklandı. Gövdede yüzde 15 PC ABS malzeme kullanıldığı ve cihazın metalik gri tasarıma sahip olduğu belirtildi.

Bağlantı ve batarya kapasitesi

Cihazda Intel Wi-Fi 6 AX101 kablosuz bağlantı teknolojisi bulunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında USB 3.2 (x2), USB 2.0, HDMI, Type-C 3.0, RJ45, SD kart okuyucu ve mikrofon girişi yer alıyor. Dolby destekli 2x2W hoparlör sistemi bulunan modelde 2 hücreli 38Wh ve 3 hücreli 54Wh batarya seçenekleri sunuluyor. İşlemci modeline göre 40W ve 65W adaptör alternatifleri bulunuyor.

Kurumsal kullanım için Nirvana X750

Kurumsal kullanıcılara yönelik geliştirilen Nirvana X750 modeli, 13. Nesil Intel Core işlemcilerle çoklu görev performansı sunuyor. Modelde yer alan PCIe 4.0 SSD teknolojisinin dosya erişim ve yedekleme sürelerini kısalttığı bildirildi.

Güvenlik ve yönetim özellikleri

Nirvana X750’de TPM 2.0 desteği ve BIOS seviyesinde güvenlik özellikleri bulunuyor. Uzaktan erişim ve sistem yönetimi özelliklerinin çok lokasyonlu kurumlarda operasyonel süreçleri desteklediği ifade edildi.

Donanım ve kullanım özellikleri

19.2 mm incelik ve 1.6 kg ağırlığa sahip olan Nirvana X750’nin dayanıklı gövde yapısıyla ofis ve saha kullanımına uygun olduğu belirtildi. Modelde 2MP kamera ve Dolby ses sistemi yer alıyor. 65W adaptör ve 54Wh batarya kombinasyonunun mobil kullanım için tasarlandığı aktarıldı.

