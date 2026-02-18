Olay, Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi Dürüst Sokak’ta gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı apartmanın çatısında bulunan şıngıl, şiddetli lodosun etkisiyle yerinden koparak uçtu.

Savrulan şıngıl, sokakta park halinde bulunan 09 AGT 163 plakalı otomobilin üzerine düştü. Gürültü üzerine çevre sakinleri durumu fark ederken, araçta maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın üzerine düşen şıngılı kaldırarak güvenli hale getirdi. Olayla ilgili herhangi bir yaralanma yaşanmazken, hasar gören araçta inceleme yapıldı.

Yetkililer, lodosun etkili olduğu günlerde vatandaşların çatı uçmalarına ve benzeri risklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ