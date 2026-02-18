Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının Ekim-Aralık dönemine ait iş gücü verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde 15 yaş ve üzeri nüfusta mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı, bir önceki çeyreğe kıyasla 58 bin kişi gerileyerek 2 milyon 913 bine düştü.

Aynı dönemde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı da 0,2 puanlık azalış göstererek yüzde 8,2 olarak kaydedildi. İşsizlik oranı, 2024’ün aynı çeyreğiyle karşılaştırıldığında ise 0,3 puanlık düşüş sergiledi. Cinsiyete göre dağılım incelendiğinde, işsizlik oranının erkeklerde yüzde 6,7, kadınlarda ise yüzde 11,1 seviyesinde olduğu belirtildi.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı geçen yılın 4. çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 14,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,8, kadınlarda ise yüzde 20,7 olarak tahmin edildi.