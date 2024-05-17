Osmangazi Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın en güzel şekilde kutlanması için düzenlenen 1. Osmangazi Gençlik ve Spor Şöleni, başladı. Spor, müzik ve eğlence dolu programın açılışında Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, özel sporcular ile masa tenisi oynadı.

Osmangazi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 105’inci yıl dönümü dolayısıyla muhteşem bir kutlama programı hazırladı. Osmangazi Meydanı’nda 17-19 Mayıs tarihleri arasında çeşitli sokak basketbolu ve masa tenisi turnuvası gibi sportif etkinlikler, birbirinden ünlü sanatçıların yer aldığı konserler ve canlı langırt, rodeo parkuru ve dj performansı gibi eğlence dolu programların yer aldığı 1. Osmangazi Gençlik ve Spor Şöleni, düzenlenen tören ile başladı.

“Milli Bayramlarımızı artık coşku dolu kutlayacağız”

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 1. Osmangazi Gençlik ve Spor Şöleni’nin açılışında yaptığı konuşmada, “Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz ve üç gün sürecek olan 1. Osmangazi Gençlik ve Spor Şöleni ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı coşkuyla kutlayacağız. Amacımız, Bursa’nın kalbi Osmangazi’de halkımızın özlediği milli bayramları bize yakışan şekilde kutlamak. Kurtuluş Savaşı’nı başlatan ve Milli Mücadele’nin başlangıcı olarak kabul edilen 19 Mayıs’ın 105’inci yıldönümünde başta Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimize saygımızı ve şükranlarımızı göstermek adına bu programı düzenledik. Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk gençliğine armağan ettiği bu özel günde, Osmangazili gençlerimize 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu dolu dolu yaşatmak istiyoruz. Osmangazi Meydanı, üç gün boyunca kutlamaların adresi olacak. 19 Mayıs Pazar günü saat 19.19’da Fomara Meydanı’ndan başlayacak 1. Osmangazi Gençlik Yürüyüşü ve aynı gün Osmangazi Meydanı’nda saat 21.00’da gerçekleştirilecek Haluk Levent Konseri ile 19 Mayıs’ı Osmangazimize ve Bursamıza yakışacak şekilde kutlayacağız” dedi.

Masa tenisi turnuvasında ilk vuruş başkan Aydın’dan

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, konuşmasının ardından masa tenisinde dünya 3’üncüsü olan özel sporcu Melih Işık ve bir başka özel sporcu Burak Çetin ile yaptığı gösteri maçı yaptı. Masa tenisinde adeta usta sporculara nazire yaparcasına vuruşlar yapan Başkan Aydın, genç sporculara karşı başa baş bir mücadele ortaya koydu. Hem Başkan Aydın hem de genç sporcular, yaptığı vuruşlar ile izleyenlerden alkış aldı.

Başkan Aydın’ın gösteri maçı ile başlayan Masa Tenisi Turnuvası, 17-18-19 Mayıs tarihlerinde Osmangazi Meydanı’nda devam edecek. 2006-2007-2008-2009-2010-2011 doğumlu sporcuların katılabileceği Masa Tenisi Turnuvası’nda mücadele etmek isteyen gençler için Osmangazi Meydanı’nda kayıt masası oluşturuldu. Turnuvadaki karşılaşmalar, 16.00-19.00 saatleri arasında yapılacak. Turnuvaya katılmak isteyen gençler, müsabaka başlama saatine kadar kayıt yaptırabilecek. 18 Mayıs Cumartesi günü yıldızlar kategorisinde yer alan sporcuların karşılaşmaları ile devam edecek olan Masa Tenisi Turnuvası, 19 Mayıs Pazar günü gençler kategorisinde yapılacak karşılaşmalar ve ödül töreni ile sona erecek.