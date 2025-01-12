Kayyum Ataması ve Orhan’ın Gözaltı Süreci

Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan, belediyeye kayyum atanmasının ardından görevinden uzaklaştırılmıştı. Ardından, Pertek ilçesinde ev hapsine alınan Orhan, geçtiğimiz cumartesi günü polis tarafından ev hapsi koşullarına rağmen gözaltına alındı ve tutuklandı. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan Orhan, cezaevine sevk edilmişti.

Birsen Orhan’ın avukatları, tutuklama kararına itiraz ederek Tunceli Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, itirazı değerlendirerek Orhan’ın tutukluluğunun sürdürülmemesi gerektiğine karar verdi ve serbest bırakılmasına hükmetti. Ancak, Orhan’a ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağının devam edeceği belirtildi.

Orhan’ın yanı sıra, tutuklu bulunan bazı diğer isimler için de benzer bir tahliye kararı verildi. DEDEF Yönetim Kurulu Üyesi Veli Akyol ve SES Temsilcisi Enes Boran da serbest bırakıldı. Bu tahliyeler, bölgede kayyum atamalarına ve bu atamalara karşı yapılan siyasi ve hukuki itirazlara yönelik önemli bir gelişme olarak görülüyor.

Birsen Orhan’ın serbest bırakılması, Tunceli'deki siyasi atmosferde önemli bir yansıma bulmuş durumda. Özellikle kayyum atamalarına karşı yapılan hukuki ve siyasi mücadele, bölgedeki toplumsal dinamikleri de etkilemeye devam ediyor. Belediyelere kayyum atanması, HDP ve diğer muhalif siyasi partiler tarafından uzun süredir eleştiriliyor ve hukuki itirazlar artarak devam ediyor. Birsen Orhan’ın serbest bırakılması, bu mücadelenin bir parçası olarak, yerel ve ulusal çapta geniş yankılar uyandırmaya devam edecektir.

Orhan’ın serbest bırakılmasına ilişkin açıklamalarda, adaletin tecelli ettiği ve hukukun üstünlüğü ilkesinin bir kez daha teyit edildiği ifade edildi. Ancak, ev hapsi ve yurtdışı yasağının devam etmesi, Orhan’ın siyasi özgürlüğünü kısıtlarken, aynı zamanda kayyum uygulamalarının hala geçerliliğini sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan’ın durumu, yalnızca yerel değil, ülke çapında belediyelere kayyum atanması meselesiyle bağlantılı olarak geniş bir hukuki ve siyasi tartışmanın merkezinde yer alıyor. Bu süreç, özellikle HDP’li belediyelerde kayyum uygulamalarına karşı yapılan direnişin bir parçası olarak, ilerleyen günlerde daha fazla gelişme yaşanabilir.