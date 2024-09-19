Biruni Üniversitesi’nde görevli 9 akademisyen, Stanford Üniversitesi ve Elsevier BV iş birliğiyle hazırlanan ‘2024 Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’ne girdi.

Stanford Üniversitesi tarafından akademisyenlerin bilimsel üretkenliği ve çalışmalarının kalitesi gibi dünya genelinde akademik performansın en somut çıktıları olarak kabul edilen ölçütler kullanılarak yapılan sıralamada, en iyi % 2’lik dilime giren bilim insanları listesi belirlendi. Hollanda merkezli Elsevier şirketi tarafından 2019 yılından itibaren her yıl hazırlanan listenin güncel hali 16 Eylül 2024’de yayınlandı. Dünyanın en iyi üniversitelerinden akademisyenlerin yer aldığı listede, Biruni Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aytuğ Altundağ, Prof. Dr. Mustafa Bayram, Prof. Dr. Özgür Koray Şahingöz, Prof. Dr. Kemal Sarıca, Prof. Dr. Aydın Seçer, Prof. Dr. Mehmet Şenel, Prof. Dr. Ege Can Şerefoğlu, Doç. Dr. Zehra Durmuş ve Doç. Dr. Abdulilah Ece yer aldı.

Araştırmacıların nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı dergilerin etki değerleri ve bu yayınlara yapılan atıf sayısı, h-indeksi ve hm-indeksi gibi bilimsel veriler doğrultusunda değerlendirmeye alındığı araştırma sonucu ortaya çıkan liste, ABD ve Hollanda’dan bilim insanlarının yer aldığı bir komisyon tarafından belirlendi.

“Üniversitemizin adının daha sık duyacaksınız”

Listenin açıklanmasının ardından bir değerlendirmede bulunan Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Adnan Yüksel, “Üniversitemizde yapılan her türlü bilimsel çalışmayı destekliyoruz. Bilimsel araştırma proje desteklerimizi ciddi oranda artırdık. Önümüzdeki süreçte üniversitemizin adının daha sık duyacaksınız. ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesine girme başarısı gösteren öğretim üyelerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.