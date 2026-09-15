Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte çocuklar için yeni bir dönemin başladığını belirterek, kırtasiye alışverişlerinin güvenli ürünlerden ve güvenilir satış noktalarından yapılmasının önemine dikkat çekti.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte çocuklarımız için yeni bir dönem başlıyor. Bu dönemde kırtasiye alışverişlerimizi güvenli ürünlerden ve güvenilir satış noktalarından yana yapmak, çocuklarımızın sağlığını korumak ve tüketici haklarımızı güvence altına almak açısından büyük önem taşıyor." denildi.

Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla velilere kırtasiye alışverişlerinde dikkat edilmesi gereken noktaları hatırlattı.

Velilerin alışveriş yaparken güvenilir satış yerlerini tercih etmesi, ürünlerin üzerinde üretici veya ithalatçı bilgileriyle birlikte kullanım talimatları, yaş uyarıları ve gerekli güvenlik işaretlerini kontrol etmesi istendi.

Bakanlık ayrıca, alışveriş sonrasında fiş ve belgelerin mutlaka alınması gerektiğini belirtirken, kaynağı belli olmayan ve üzerinde yeterli bilgi bulunmayan ürünlerden uzak durulması çağrısında bulundu.

Güvenli alışverişin, bilinçli tüketici tercihleriyle mümkün olduğu vurgulandı.

DENETİMLER SÜRECEK

Bakanlık, çocukların sağlığını ve tüketicilerin haklarını korumak amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Velilere güvenli ve bilinçli alışveriş çağrısı yapan Bakanlık, yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilere başarılar diledi.