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Süngerlerin altında kalan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu sırada kamyonetin kasasında bulunan sünger istifi, yol kenarında 16 BVB 047 plakalı kamyonetini park ederek aracından inen Yavuz G.’nin (31) üzerine devrildi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer B. (29) yönetimindeki sünger yüklü 16 AST 119 plakalı kamyonet, manevra yaparak dönüş yapmak istedi.

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