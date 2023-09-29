Kadıköy’de bisikletli Doğanay Güzelgün’e çarparak ölümüne neden olan Temel Ünlü ifadesinde, “Cezaevine girmek istemiyordum, polislerden de korkuyordum. Bu nedenle teslim olmadım” dedi. 71 gün sonra teslim olan Ünlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bostancı’da 18 Temmuz’da polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen Temel Ünlü (24), bisikletli Doğanay Güzelgün’e (51) çarparak ölümüne neden oldu. Olayın ardından kaçan Ünlü, 71 gün sonra Anadolu Adliyesi’ne giderek savcılığa teslim oldu. 17 suç kaydı olduğu öğrenilen Ünlü, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak Maltepe Cezaevi’ne gönderildi.

Ehliyeti olmadığı için kaçmış

Tutuklu şüpheli Temel Ünlü savcılık ifadesinde, “Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde yolun sağında polisler uygulama yapıyordu. Bana dur işareti yaptılar. Durdum, sağa çektim ancak bu sırada müsait boşluğu buldum. Polis memuru başka bir araca bakıyordu. Ehliyetim olmadığı için olay yerinden uzaklaştım. Virajı almak için girdiğimde bisikletli bir kişiyi aniden yolun ortasında gördüm. Aracı sağa doğru kırıp kurtarmaya çalıştım. Ben orta şeritteydim, o da çapraz bisikletle gidiyordu. Frene bastım ancak araç kaydı, bisikletliye çarptım. Bir sonraki bisikletliye çarpmamak için aracı kırdım. Her tarafta bisikletliler vardı. Bisikletliler benim üzerime geldiler. Ben aracı yola bıraktım, olay yerinden kaçtım. Çünkü çok sayıda bisikletli vardı, beni kovaladılar” dedi.

Kontrol için olay yerine arkadaşını gönderdi

İfadesinin devamında Ünlü, “Ben olay sırasında alkolün etkisinde değilim Aracın içerisinde vites kutusu yanında bulunan madde bir içimlik esrardır. Bu esrar arabayı bana getiren arkadaşım Deniz S.’ye ait olabilir. Ben esrar kullanıyorum ancak olay günü esrar kullanmamıştım. Ben olaydan sonra Maltepe Gülensu Mahallesi’ndeki Mehmet Can C.’nin evine gittim. Kendisini çarptığım şahsa ne olduğunu öğrenmesi için olay yerine göndermiştim. Ben olaydan dolayı pişmanım, böyle olsun istemezdim. Ben karşı tarafın maddi ve manevi zararını karşılamaya hazırım. Ben olaydan sonra 2 buçuk ay kadar saklandım. Cezaevine girmek istemiyordum, polislerden de korkuyordum. Bu nedenle teslim olmadım” ifadelerine yer verdi.