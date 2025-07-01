Olay, dün saat 20.30 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Bilgen Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisiklet süren Yusuf Mahir, dengesini kaybederek düştü. Bisikletin gidonu karın bölgesine denk gelen Bulut ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yusuf Mahir, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan Bulut, gece saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Yusuf’un cenazesi otopsi işlemleri için Gebze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.