Edinilen bilgilere göre, Huzur Mahallesi 15. Sokak'ta ikamet eden Yavuz A. (53), evde bulunan fare zehrini içti. Bir süre sonra durumu fark eden aile yakınları, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi evde yaptıktan sonra Yavuz A.'yı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan şahsın sağlık durumuyla ilgili inceleme sürerken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Muhabir: Öznur Alkan