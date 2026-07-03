Edinilen bilgilere göre, henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede anızlık alanda etkisini gösterdi. Alevlerin ardından yükselen yoğun dumanlar çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilirken, o anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının çevredeki tarım arazilerine sıçramaması için söndürme çalışmalarına başladı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.