Olay, Mahmudiye Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde bulunan Mesleki Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okul bahçesinde atıl vaziyette bulunan saksılar henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda tutuştu. Yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri okul binasına sıçramadan kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.