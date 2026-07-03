Edinilen bilgilere göre, kaza Şebboy Caddesi üzerinde, İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali karşısında meydana geldi. Suat A. (26) yönetimindeki 16 BMM 431 plakalı motosiklet ile Faik B. (40) idaresindeki 16 BYL 371 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Suat A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.