Sakarya’nın Akyazı ilçesinde ormanlık alanda aç ve susuz kalarak bitkin düşen yavru bozayının imdadına vatandaşlar yetişti. Biberonla süt verilen yavru ayı tedavi altına alındı.

Akyazı ilçesi Dokurcun Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda vatandaşlar, aç ve susuz kalarak bitkin düşen yavru bir bozayı buldu. Biberon yardımı ile yavru ayıya süt veren vatandaşlar, daha sonra durumu yetkililere bildirdi. Ayının beslendiği anlar cep telefonu ile de kaydedildi. İhbar üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, teslim aldıkları yavru ayıyı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ormanya Doğal Yaşam Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü.