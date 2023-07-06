Hatay’da aşırı sıcak havalardan dolayı serinlemek amacıyla denize giren vatandaşların can güvenliği için Hatay Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekibine eğitim verildi.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaran ekibi denizde yüzen vatandaşların boğulmalarını önlemek ve olası bir olumsuzluğa karşı müdahale etmek için yoğun bir eğitimden geçti.

Uzman eğitmen tarafından verilen eğitimlerde ekiplere, suda canlı kalma, suda boğulmalarda müdahale teknikleri, su içerisinde taşıma, itme, çekme, yaklaşma ile sudan çıkarma teknikleri ve sudan çıkarılan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım müdahalesi dersleri verildi.

600 metrelik sahilde 4 gözetleme kulesi ve 10 can kurtaran ekibi, Samandağ Çevlik’te yaz boyunca hizmet vermeye devam edecek.