Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Bitkisel Ürün Denge Tabloları'nı açıkladı. Buna göre, tahıl ürünleri toplamı için 2024-2025 piyasa döneminde yurt içi üretimin yurt içi talebi karşılama derecesi (yeterlilik derecesi) yüzde 91,1 olarak gerçekleşti. Toplam tahıl üretiminde en büyük paya sahip olan buğdayın yeterlilik derecesi yüzde 104,3 (durum buğdayında yüzde 202,0, diğer buğdayda yüzde 92,3); yem sanayinin en önemli girdilerini oluşturan arpanın yeterlilik derecesi yüzde 84,6, mısırın yeterlilik derecesi yüzde 73,1, soyanın yeterlilik derecesi ise yüzde 4,2 olarak gerçekleşti.

Meyveler ve içecek bitkilerinde 2024-2025 piyasa döneminde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 594,9 ile kayısı ve zerdalide gerçekleşti. Turunçgiller grubunda yer alan meyvelerin tamamında üretimin kendine yeterli olduğu görüldü. Yeterlilik derecesi çayda yüzde 96,1, muzda yüzde 80,7, cevizde yüzde 82,8 oldu.

Sebze ürünleri toplamı için 2024-2025 piyasa döneminde yurt içi üretimin, yurt içi talebi karşılama derecesi yüzde 108,8 oldu. Sebzelerde en yüksek yeterlilik dereceleri sakız kabakta yüzde 116,2, hıyarda yüzde 115,7, domateste ise yüzde 112,3 olarak gerçekleşti.