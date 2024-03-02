Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig’inde Bozüyük’ü başarıyla temsil eden Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, 1. lige yükselme maçlarının finallerindeki ilk maçını Beykoz Belediye Spor ile oynayarak maçı 3-2 kazandı.

Eskişehir Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda oynanan maçı Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve taraftarlar büyük bir heyecanla izledi. Taraftarlar Bozüyük Belediyesi’nin ücretsiz otobüsleri ile maça gelerek yaptıkları tezahüratlarla “Bizim Kızlar”ı maçta yalnız bırakmadı. Coşkulu seyirci desteği ile 5 set oynanan maçta oldukça heyecanlı dakikalar yaşandı. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı ilk seti 30-28 ve ikinci seti 25-23 kazanırken üçüncü seti 15-25, dördüncü seti de 17-25 kaybetti. Maç sonucunun beşinci sete kaldığı mücadelede “Bizim Kızlar” beşinci seti 15-11 alarak maçı 3-2 kazandı. Galibiyetle biten maçın sonunda Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu yoğun tezahüratlar eşliğinde sahaya inerek takımı ve teknik heyeti tebrik etti. “Bizim Kızlar”ın galibiyet sevincini paylaşan Başkan Bakkalcıoğlu takım ile birlikte tribünlerdeki coşkulu taraftarları selamladı.

“Bizim Kızlar” final müsabakalarında 2. maçını 2 Mart 2024 Cumartesi günü Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda saat 18:30’da Aksaray 1989 Spor ile oynayacak. Voleybolseverler final maçlarını TVF Voleybol TV Youtube kanalından canlı olarak izleyebilecekler.