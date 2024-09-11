Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun “çatışmaların çözümü” konulu 79’uncu oturumu dün New York’ta gerçekleştirildi. Filistin, bu oturumda ilk kez diğer devletlerle birlikte sandalye sahibi olarak temsil edildi. Bu hak, Filistin’e mayıs ayında verilmişti.

Tören, 78’inci Genel Kurul Başkanı Dennis Francis’in görevini halefine, Kamerun’un adayı Philemon Yang’a devretmesiyle başladı. Yang, haziran ayında 79. Genel Kurul Başkanı olarak seçilmişti ve yemin ederek görevine başladı.

Yang, önceliğinin sürdürülebilir ekonomik büyüme olduğunu belirtirken, barış ve güvenlik konularına da vurgu yaptı. "Meclisi, Gazze Şeridi, Haiti ve Ukrayna gibi çatışmaların çözümüne yönelik kararlılığını artırmaya teşvik edeceğim. İnsan hakları, genel kurulumuzun merkezinde kalacak" şeklinde konuştu ve uluslararası yasal çerçevelerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalara odaklanacağını ifade etti.

Öte yandan, Francis, çeşitli koşullar nedeniyle İsrail ve Filistinlilerle sahada bir araya gelemediğini ancak gelişmeleri yakından takip ettiğini ve bu konuları her görüşmesinde gündeme getirdiğini söyledi.

“GAZZE’DE ÖLÜM VE YIKIM GÖRMEDİĞİMİZ DÜZEYDE”

Francis, mevcut çabaların ateşkes ve uzun vadede siyasi çözümle sonuçlanmasını kalpten dilediğini dile getirdi. İnsan eliyle oluşturulan acının, dünya genelinde arttığını ancak bunun en görünürlerinden birinin Gazze olduğunu vurgulayan Francis, “Son bir yılda burada gördüğümüz ölüm ve yıkım on yıllardır hiç görmediğimiz düzeyde” diye konuştu.

Bir diğer konuşmayı da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptı. Genel Kurul’a hitaben yaptığı açıklamada, geçen yılın yoksulluk, eşitsizlik ve adaletsizliğin yanı sıra çatışma ve şiddetin devam ettiği çok “çalkantılı” bir yıl olduğunu söyledi.

Guterres ayrıca geçen yılın kayıtlara geçen “en sıcak” yıl olduğunu hatırlatarak, “Bu oturum aynı zamanda, birlikte çalışırsak başarabileceklerimiz konusunda umut ve ilhamın arttığı bir zamanda kapanıyor” dedi.

Üye devletleri pek çok görevin beklediğini vurguladı ve “Burası çözümlerin üretildiği yerdir. Ve her alanda çözümlere ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN’İN TEMSİLİYETİ

BM Genel Kurulu'nda 10 Mayıs'ta kabul edilen karar, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyi'nde yeniden değerlendirilmesini ve gözlemci statüsündeki Filistin’e bazı ek hakların tanınmasını talep etti. Kararda, Filistin’in BM Genel Kurul oturumlarına, BM organları tarafından düzenlenen toplantılara ve BM konferanslarına katılımına yönelik düzenlemelerin yapılması gerektiği ifade edilirken, bunun "istisnai ve emsal teşkil etmeyecek şekilde" gerçekleştirilmesi istendi.

BM 79. Genel Kurul Başkanı Yang, bu bağlamda gerekli düzenlemelerin yapıldığını bildirdi.

Filistin'in BM Daimi Temsilciliği, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, Filistin'in ilk kez BM Genel Kurul oturumlarına katılacağını ve üye ülkeler arasında yer alacaklarını açıkladı.

22 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK

Her yıl dünya liderlerini ABD’nin New York kentinde bir araya getiren BM Genel Kurul görüşmelerinin 79’uncusu 22 Eylül’de “Geleceğin Zirvesi” ile açılacak.

Yüksek düzeyli hafta olarak bilinen ve liderlerin konuşmalarına ev sahipliği yapılan oturum ise 24 Eylül’de başlayacak. BM 79. Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk gün, üçüncü sırada söz alması öngörülüyor.

Genel Kurula 190 ülkeden üst düzey katılım sağlanması bekleniyor.