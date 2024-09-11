Gerçekleştirilen yeni küresel araştırma, kokuların kişiliğimiz ve duygu durumlarımız hakkında ne kadar bilgi verdiğini ortaya koyarken, kokunun parfümden çok daha ötede bir iz olduğunu kanıtladı.İSTANBUL (İGFA) - Avon, dünyaya kendimizi nasıl ifade ettiğimizin güçlü bir göstergesi olan parfümler hakkında yaptığı Güzelliğin Geleceği 2024 Araştırması’nı yayınladı.

7 bin kadının yer aldığı çoklu pazar araştırması, parfüm koleksiyonlarının popülerliğinin arttığını ve satın alma kararlarında fiyatın öneminin devam ettiğini ortaya koydu.

KADINLARIN YÜZDE 43’Ü İÇİN FİYAT, KOKUDAN SONRA EN ÖNEMLİ İKİNCİ FAKTÖR

Parfüm endüstrisi, her geçen gün büyümeye devam ediyor. Yapılan araştırmalar, kadınların neredeyse yarısının (yüzde 43) parfüm alırken fiyatı kokudan sonra ikinci en önemli faktör olarak gördüklerini gösteriyor. Bu da, aslında hayat pahalılığının satın alma kararlarını hala etkilediğini gösteriyor. Fiyata verilen öneme rağmen, sunumun da önemli olduğunu belirten kadınların dörtte biri (%24), güzel bir şişe ve ambalaj tasarımından da etkilendiğini söylüyor.

Araştırmaya katılan kadınların beşte biri (yüzde 21), aile veya arkadaşlarının tavsiye ettiği parfümü almaya yönelik eğilim gösterdiklerini belirtiyor. Kadınların yaklaşık yüzde 23’ü bir parfümün tanıtımından etkilenebiliyor. Kadınların yüzde 42’si sevdikleri bir markanın lansmanı ile ilgilenebileceğini belirtiyor. Kadınların yüzde 48’i parfümü katmanlayarak denemeler yapmayı ve benzersiz bir koku yaratmayı sevdiklerini söylüyor. Yüzde 47’si ise koku seçimlerini gizli tutmaktan hoşlandıklarını, dolayısıyla kendilerine özgü bir kokuya sahip olmanın önemli olduğunu belirtiyor.

“MARKALAR, ÜRÜN YELPAZELERİ TANITIMINDA ŞEFFAF OLMALI”

Tüketicilerin kozmetik ürünlerinde sürdürülebilirlik konusunda farkındalığının arttığını dile getiren Avon Türkiye Pazarlama Direktörü Başak Gündoğdu, “Kadınların yüzde 68’i bir parfümün sürdürülebilirlik özelliklerinin satın alma kararlarını etkilediğini belirtiyor. Genel olarak kadınların yüzde 58’i bir parfümün çevre dostu özellikleri hakkında bilgi edinmenin kolay olduğunu söylese de demografik gruplar arasında belirgin bir fark var. 18-24 yaş grubundaki kadınların yüzde 63’ü bu bilgilere ulaşmanın kolay olduğunu ifade ederken, 65 yaş üstü kadınlarda bu oran yüzde 35’e düşüyor. Bu durum, bilgilerin tüm yaş gruplarındaki kadınlar tarafından kolayca erişilebilecek şekilde yayılmadığını gösteriyor. Örneğin kadınlar; güzellik endüstrisinin diğer alanlarıyla karşılaştırıldığında bir parfümün sürdürülebilirlik özellikleri (yüzde 58) hakkında bilgi edinmenin cilt bakımına (yüzde 62) kıyasla daha zor olduğunu belirtiyor. Bu durum, markaların ürün yelpazelerinin tamamında daha büyük bir şeffaflık sağlaması gerektiğini vurguluyor” diye konuştu.